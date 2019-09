fabiocampana.com.br Nesta noite, dia 14 de setembro, foi realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Goioerê, noroeste do Paraná, a confraternização dos 50 anos ACIG.

O Presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana, foi homenageado pela Associação Comercial e Empresarial de Goioerê com a comenda da entidade, pelos relevantes serviços prestados à classe empresarial e comercial do Paraná.