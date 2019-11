No extremo noroeste do Paraná, o 8° Encontro de Lideranças para o Desenvolvimento Regional foi realizado no dia 8 de novembro, noite de sexta-feira. No município de Nova Londrina, o vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, participou junto das entidades da sociedade civil organizada, entre as quais o Sicredi Rio Paraná PR/SP e a prefeitura de Nova Londrina de evento com a presença das lideranças e empreendedores do estado que atuam no comércio, agro business, agricultura, cooperativas, indústria e inovação com objetivo de enfatizar sobre a economia estadual, avanços alcançados pelo governo Carlos Massa Ratinho Junior nos primeiros 300 dias de gestão, e também apoiar e apresentar os benefícios do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, que irá instalar unidade de serviços no município.

Aproximadamente, cerca de 100 lideranças marcaram presença.

A finalidade do encontro, foi avaliar e definir ações de interesse comum que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do extremo Noroeste do Paraná. No final da sua palestra, Piana foi condecorado pelo Sicredi, pelos relevantes serviços prestados ao cooperativismo paranaense com a Comenda Olivier Grendene.