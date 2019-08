O vice-governador Darci Piana recebeu há pouco na intensa agenda de trabalho desta sexta-feira 30/08, no seu gabinete do Palácio Iguaçu, em Curitiba, a professora e deputada federal representante de Castro e do Paraná, Aline Sleutjes.

Durante agradável conversa foram tratados assuntos e programas de relevância do Paraná junto a Câmara dos Deputados, e futuras ações debatidas com sucesso nas atividades da missão realizada na Europa.

Antes de partir com a comitiva do Paraná, forças de excelência do time liderado pelo vice-governador Darci Piana. Presentes autoridades empresariais, consulares, agricultura, transporte e inovação/desenvolvimento e time de confiança do governador do Paraná, Ratinho Junior. Foi publicado na agenda profissional da deputada federal Aline, visita em Castro ao presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão no Paraná, Arata Hara, acompanhado do empresário Diego Hara, reitor Lúcio Sleutjes, João Gardino e sua filha. De acordo com a nota oficial, “estudam a possibilidade da instalação do curso de medicina em Castro”.