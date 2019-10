Na estreia de Rodrygo na Liga dos Campeões da Uefa, o Real Madrid venceu o Galatasaray por 1 a 0, nesta terça-feira (22), em Istambul, pela terceira rodada do grupo A. Com gol de Toni Kross ainda no primeiro tempo, a equipe de Zidane garantiu a primeira vitória na competição.

Na estreia, o ex-atacante do Santos fez boa partida e permaneceu 88 minutos em campo, seu maior tempo de atuação pela equipe. Aos 36 minutos do segundo tempo, foi substituído por Luka Jovic.

O gol da vitória foi marcado por Toni Kroos, aos 17min do primeiro tempo

Mais dois times seguiram com aproveitamento de 100%. O Manchester City saiu perdendo, mas bateu a Atalanta por 5 a 1 em seu estádio. Sterling marcou três vezes, enquanto o argentino Aguero havia anotado os dois primeiros.

O time inglês chegou aos nove pontos e lidera o Grupo C. Dinamo de Zagreb e Shakhtar Donetsk, que empataram por 2 a 2 na Ucrânia, vêm atrás, com quatro. A Atalanta, surpresa do Campeonato Italiano nesta temporada, ainda não pontuou.

O Bayern se manteve com aproveitamento total ao bater o Olympiacos, fora de casa, por 3 a 2. Lewandowski marcou duas vezes e foi o destaque do triunfo válido pelo Grupo B. O resultado foi bom para o Tottenham, que venceu a primeira e subiu para a vice-liderança, com quatro pontos.

O time inglês, que é o atual campeão europeu, marcou 5 a 0 sobre o Estrela Vermelha. Kane e Son Heung-Min marcaram duas vezes cada. Lamela completou o placar.

No Grupo D, a Juventus passou sufoco, mas conseguiu sair com uma vitória em casa sobre o Lokomotiv Moscou. A equipe de Cristiano Ronaldo saiu atrás no placar, mas marcou duas vezes após os 30 minutos do segundo tempo e se manteve na liderança. Dybala foi o artilheiro da equipe italiana.

O resultado deixou a Juventus com sete pontos. O Atlético de Madri, que bateu o Bayer Leverkusen por 1 a 0, tem o mesmo número. Lokomotiv Moscou vem atrás, com três pontos, enquanto o Bayer ainda não pontuou.