Convidados do designer Diego Malicheski e da empresária Patrícia Backes serão recepcionados nesta quarta dia 6, das 15 às 20h, na Outfit4You, multimarcas ambientada na loja multicultural Coletiza. Eles irão conhecer a coleção de verão da marca Rocio Canvas, que captura todo o frescor, vibração, luminosidade e colorido da Riviera Francesa.

Patrícia Backes abriu alas para a Outfit4You na Coletiza com a intenção de traçar conexões. Em colaboração com novos projetos, o espaço oferece produtos aos seus clientes de maneira muito especial, fazendo questão de contar a histórias das marcas que complementam o seu mix. O objetivo é trazer movimento e alegria naquilo que as pessoas vestem, provando que a moda pode transformar o humor e trazer bem-estar.

E a Rocio Canvas mudou-se para o espaço da multimarcas em 2018. Ali (Rua Saldanha Marinho, 1230) estarão as novas peças de Diego Malicheski, nascidas de lenços que se desdobram em cortes estudados.

As formas arquitetônicas, as amarrações e a silhueta longe do corpo permanecem como fortes características da marca. Vestidos e saias assimétricas, sobreposições, alças e um tailleur reconstruído de várias maneiras estão a postos.

A palheta abusa dos tons fortes, numa licença inédita para a marca: amarelo, mostarda, cinza e verdes aparecem ora intercalados contrapondo looks mais sóbrios, ora explodindo em estampas gráficas com referência oitentista. “Estou brincando com o termo ‘esquizofrenia chique’, que remete ao laboratório de misturas sem perder o contato com a elegância que o lugar sugere para esta mulher”, afirma Malicheski.

A curitibana Rocio Canvas participa da Casa de Criadores, em São Paulo, evento que revela novos talentos da moda. Por duas vezes integrou o Lab, que abre espaço para os estilistas-revelação, mas desde o ano passado integra o line-up principal.