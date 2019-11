Um dos cenários das gravações do Especial de Final de Ano da Rede Globo, estrelado por Roberto Carlos, é a Ópera de Arame, onde ele faz dois shows – nesta sexta (29) e sábado, em Curitiba. E todos os ingressos, incluindo os de mil reais, foram vendidos. Observação: ao invés de um show especial, tradição da Globo, desta vez a opção é usar imagens da turnê que RC realiza pelo país, com as músicas do seu 33º álbum, Amor sin Límite, que traz inéditas em espanhol. O novo álbum está disponível em todas as plataformas digitais.

Neste ano, Roberto Carlos está com uma turnê internacional, já tendo se apresentado no mês de março nos Estados Unidos. E entrou para a lista da revista Global Concert Pulse entre os trinta artistas de maior público nos EUA, perfilando-se com Elton John, Cher, a banda Kiss.

A turnê prosseguirá em direção a Portugal, com show extra já providenciado, Madri, Londres, onde se apresentará pela primeira vez, Paris, Bruxelas e Zurique.

( As músicas da turnê, integrante do novo álbum, está disponível em todas as plataformas digitais).