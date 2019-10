A cidade de Marumbi, no Vale do Ivaí, ganhou uma nova área para esporte e lazer. No sábado (12), Dia das Crianças, o governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou uma unidade do programa Meu Campinho no município. O Governo do Estado investiu R$ 390 mil no espaço, que fica próximo ao conjunto habitacional Ademar Rejani. Além do Meu Campinho, Marumbi também foi a primeira cidade a receber o projeto Cinema na Praça, lançado nesta semana pelo governador.

O programa Meu Campinho foi idealizado por Ratinho Junior quando ele era secretário do Desenvolvimento Urbano e é inspirado em uma experiência da Alemanha, que instalou quadras com grama sintética em todo o País. O governador destacou que este projeto dá à população a possibilidade de praticar esportes em uma estrutura de qualidade internacional sem precisar pagar por isso.

“É um anseio das cidades ter este tipo de estrutura esportiva. Com esse espaço as crianças ficam menos tempo nas ruas ou na frente do computador, passam a praticar esportes e ter uma vida saudável. Além disso, vira um espaço de encontro das famílias onde elas podem brincar de ser criança”, destacou Ratinho Junior.

O local recebeu o nome de Complexo Esportivo Domingos Massa, em homenagem ao avô do governador, considerado um dos pioneiros da região. A homenagem contou ainda com a presença do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, e também seus irmãos Laércio e Nei Massa.

No Paraná, são 91 unidades já instaladas, em construção ou em projeto, em todas as regiões do Estado. O espaço beneficia, em especial, jovens e adolescentes de bairros carentes. A área de lazer é instalada, preferencialmente, próximo a escolas.