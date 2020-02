Ratinho Junior destaca papel da Itaipu no desenvolvimento do PR

O governador Carlos Massa Ratinho Jinior elogiou a política de reestruturação da Itaipu, que permitiu que investimentos “antes pulverizados” agora sejam concentrados em obras estruturantes. “A Itaipu sempre teve uma presença forte com investimentos na região, mas agora tem focado em obras que deixam um legado. Vamos manter e ampliar a nossa parceria com a empresa”, afirmou o governador, na ultima quinta-feira (6), durante a solenidade de lançamento da Expedição do Conhecimento, no estande da Itaipu no Show Rural Coopavel, em Cascavel.

A Itaipu e o governo do Paraná estão juntos em diversas ações, como na construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai e da Perimetral Leste e em melhorias e ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – entre outras parcerias. Ratinho Júnior também parabenizou o lançamento da Expedição do Conhecimento e se comprometeu a ajudar com a logística, caso seja necessário. “A Secretaria de Estado pode colaborar na formação da estrutura para receber essa atividade pelos municípios do Estado”, afirmou. Segundo ele, o projeto é mais uma ação da Itaipu voltada para o desenvolvimento do Paraná. “A expedição mostra ações de sustentabilidade, exatamente o que a Itaipu faz em seu dia a dia.” Em parceria com diversas instituições, Itaipu também está presente na Vitrine Tecnológica de Agroecologia, no Show Rural. Neste ano, além da demonstração de diversas técnicas de produção que dispensam a aplicação de agroquímicos, as principais novidades estão na agricultura urbana, bioconstruções e na ampliação da feira de produtos ecológicos da agricultura familiar, conforme explicou Ronaldo Pavlak, técnico da Divisão de Ação Ambiental da Itaipu. O Show Rural 2020 conta com mais de 600 expositores em uma área de 720 mil m2. Segundo a organização do evento, a expectativa para esta 32ª edição é atrair um público de mais de 250 mil pessoas e uma movimentação financeira de cerca de R$ 2 bilhões.