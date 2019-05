O governador Carlos Massa Ratinho Junior realizou nesta terça-feira (21) o segundo encontro com a bancada do Paraná em Brasília.

“Há muitos anos a sociedade queria essa união em torno de uma agenda positiva para o Paraná. É uma conquista de todos. O empresário olha o ambiente político antes de fazer os seus investimentos. Essa segurança jurídica o Estado consegue apresentar”, afirmou Ratinho Junior durante o almoço.

O governador reforçou a necessidade de manter uma boa interlocução com o governo federal para a obtenção de recursos para o Estado. Ele também destacou a importância da aprovação da reforma da Previdência para a retomada da economia e defendeu compensações em função das retenções da União pela Lei Kandir.

O governador também esteve no Congresso Nacional e com o ministro Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública. Ratinho Junior apresentou números otimistas no combate à violência: redução de 32% nos homicídios no Paraná no primeiro trimestre no comparativo com o mesmo período de 2018.

Ele salientou que 271 dos 399 municípios não registraram homicídios durante os primeiros 120 dias do ano, além da queda nos homicídios nas grandes cidades do Estado, como Curitiba (38%) e Londrina (50%).