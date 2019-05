O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta quarta-feira (15) em Campo Mourão e confirmou recursos para obras de infraestrutura urbana e compra de veículos, máquinas e equipamentos para 12 municípios do Noroeste do Paraná. Ele autorizou as licitações e homologações dos projetos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Os investimentos somam R$ 8 milhões.

Além disso, o governo destinará R$ 5,5 milhões para a construção da nova sede do Colégio Estadual Novo Horizonte, de Campo Mourão. A ordem de serviço foi assinada pelo governador. Também foram autorizados recursos para a reforma do telhado da Santa Casa.

O Governo do Estado, afirmou Ratinho Junior, enxuga a máquina pública para ter mais recursos e poder ampliar o apoio aos municípios. “O governo constrói uma nova metodologia de trabalho, buscando uma gestão pública de qualidade. Estamos fazendo uma agenda em defesa do Estado, juntando recursos, por meio de austeridade e enxugamento da máquina pública, de forma a sobrar dinheiro para investimentos essenciais às pessoas”, afirmou o governador.

“Temos convênios importantes com Campo Mourão e toda a região. Está sendo ampliado o convênio com a Santa Casa, inclusive com aumento no valor, além da construção de uma nova escola em Campo Mourão, mais moderna. A última foi construída nos anos noventa”, disse.

Além de Campo Mourão, os municípios de Araruna, Cianorte, Cruzeiro do Oeste Goioerê, Janiópolis, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Roncador, Terra Boa e Tuneiras do Oeste terão R$ 8 milhões para investimentos em obras e aquisições de veículos e equipamentos.

O secretário João Carlos Ortega ressaltou que o Estado é parceiro dos municípios em projetos que valorizam o desenvolvimento regional. “Nossa prioridade são as obras estruturantes, que reforçam as vocações regionais e geram emprego e renda para a população. De uma forma equilibrada, atendemos todas as regiões com essa parceria importante do Governo do Estado”, disse.