Ratinho JR apresenta potencial do Estado a investidores estrangeiros

Ações do governo para atrair investimentos e preparar o Paraná para o desenvolvimento e as conquistas na área da economia foram tratados em evento promovido pelo banco Credit Suisse, em São Paulo.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou nesta terça-feira (28) a investidores brasileiros e estrangeiros reunidos pelo banco Credit Suisse os principais programas do Estado e as conquistas econômicas alcançadas em 2019. Ele participou do painel “Os Desafios dos Estados Brasileiros”, na 2020 Latin America Investment Conference, em São Paulo.

Ratinho Junior detalhou indicadores recuperação econômica do Paraná, como o crescimento do Produto Interno Bruto, a geração de empregos (4º estado do País, melhor resultado dos últimos seis anos), a evolução da produção industrial (5,4%, maior do Brasil) e do comércio varejista (3,21%), o saldo de 111 mil novas empresas e a prospecção de mais de R$ 20 bilhões em investimentos privados.

“Foi um evento muito importante para o Estado porque apresentamos nosso potencial. E apenas o Paraná e São Paulo foram convidados, devido ao bom desempenho de suas economias em 2019, em especial na indústria, comércio e turismo, além da geração de emprego”, afirmou Ratinho Junior.

O tema da 2020 Latin America Investment Conference, que acontece entre os dias 28 e 29 de janeiro, é A Era da Transformação. Os painéis concentram discussões sobre o futuro das startups, a revolução alimentícia, educação e saúde na era digital, previsões econômicas para o Brasil, agenda de reformas e biotecnologia.

Participam, além dos governadores, o presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto; o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; o ministro da Economia, Paulo Guedes; o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; economistas, CEOs de empresas globais e pesquisadores.

@grassi_m com informações da AEN. Mais fotos: Clique no link do site AEN.PR