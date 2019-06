Falta pouco para o Toronto Raptors, franquia do Canadá, sair da fila e conquistar o título histórico da NBA. Na noite de ontem, sexta, o time tomou mais de dez pontos no início da partida e não sentiu a pressão. A partir do terceiro quarto, buscou o jogo, fechou em 105 a 92, abriu 3 a 1 na série e ficou a uma vitória de conquistar a temporada 2018/2019. Afinal, apenas uma vez na história um time conseguiu virar um placar de 3 a 1 numa final de NBA, e foi justamente o Cleveland Cavaliers diante do Golden State Warriors, em 2016.

Quando o jogo começou na Oakland Arena, na Califórnia, parecia que o Warriors iria ditar o seu ritmo no confronto. A volta de Klay Thompson, cestinha do time com 28 pontos, deu a confiança necessária para a equipe californiana comandar o placar até o intervalo.

Porém, justamente no terceiro quarto, famoso por ser o mais forte do Warriors, o Raptors resolveu tomar conta da partida. Virou o placar logo no começo, com duas cestas de três de Kawhi Leonard. E a partir daí construiu uma vantagem que raramente diminuía para dois dígitos.

O Raptors, era o espelho da tranquilidade de seu principal jogador, Leonard. Com 36 pontos, foi o cestinha do jogo. Caso queira continuar vivo, o Warriors precisa vencer o Raptors no Canadá na próxima segunda, às 22h.