Investigadores do Setor de Homicídios da 13ª Subdivisão Policial (SDP) trabalham domingo (10) para esclarecer o assassinato do jovem Diego Militão Ramo, de 20 anos. Ele foi morto a tiros dentro de um condomínio localizado na Avenida Antônio Saad, no Jardim Carvalho, em Ponta Grossa.

O local do crime foi isolado para que a Polícia Científica fizesse a perícia e o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de envolvimento no assassinato tinha sido preso e as autoridades trabalham com as possibilidades de homicídio ou latrocínio.