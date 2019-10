Em 2019, o número de milionários no Japão aumentou para aproximadamente 3 milhões, o que representa 6% do total de milionários no mundo.



O Japão é o terceiro país com o maior número de milionários, ou seja, pessoas que possuem mais de US$ 1 milhão, aponta o relatório do banco Credit Suisse. Segundo o estudo, o Japão tem aproximadamente 3 milhões de pessoas no seleto grupo.

Mas o país que detêm o maior número de pessoas milionárias é os Estados Unidos, com 8,6 milhões, o que representa 40% do total de milionários do mundo. Em segundo está a China, com 4,4 milhões, equivalente a 10% do total, de acordo com o ranking 2019 do Credit Suisse.

De 2018 para 2019, o número de milionários no mundo cresceu de 45,64 milhões para 46,79 milhões (mais 1,14 milhão). O Brasil foi o sexto país que mais ganhou milionários, passando de 217 mil para 259 mil (mais 42 mil).

Já o Japão é o segundo país com o maior crescimento no número de milionários. O país ganhou 187 mil novos milionários.

Veja o ranking abaixo por ordem de crescimento de milionários

1º Estados Unidos

Milionários em 2018: 17,939 milhões

Milionários em 2019: 18,614 milhões

Crescimento: 675 mil

2º Japão

Milionários em 2018: 2,838 milhões

Milionários em 2019: 3,025 milhões

Crescimento: 187 mil

3º China

Milionários em 2018: 4,289 milhões

Milionários em 2019: 4,447 milhões

Crescimento: 158 mil

4º Alemanha

Milionários em 2018: 2,122 milhões

Milionários em 2019: 2,187 milhões

Crescimento: 65 mil

5º Holanda

Milionários em 2018: 789 mil

Milionários em 2019: 832 mil

Crescimento: 43 mil

6º Brasil

Milionários em 2018: 217 mil

Milionários em 2019: 259 mil

Crescimento: 42 mil

7º Índia

Milionários em 2018: 725 mil

Milionários em 2019: 759 mil

Crescimento: 34 mil

8º Espanha

Milionários em 2018: 945 mil

Milionários em 2019: 979 mil

Crescimento: 33 mil

9º Canadá

Milionários em 2018: 1,293 milhões

Milionários em 2019: 1,322 milhões

Crescimento: 30 mil

10º Suíça

Milionários em 2018: 791 mil

Milionários em 2019: 810 mil

Crescimento: 19 mil

# Mundo

Milionários em 2018: 45,647 milhões

Milionários em 2019: 43,792 milhões

Crescimento: 1,146 milhão

Mundo mais rico

A riqueza do mundo cresceu 2,6% de 2018 para 2019, chegando a US$ 360,60 trilhões. “Isso representa uma melhoria em relação ao declínio visto de 2014 a 2015, mas ainda está abaixo do crescimento médio registrado desde a crise financeira em 2008”, destaca o Credit Suisse no relatório Global Wealth Report 2019.

Comparando o total de ganhos e perdas entre as principais economias, os Estados Unidos foram o país que mais contribuiu para esse aumento, com US$ 3,8 trilhões. Em segundo lugar vem a China, com US$ 1,9 trilhão, seguida por Japão (US$ 930 bilhões), Índia (US$ 625 bilhões) e Brasil (USD 312 bilhões).

As maiores perdas ocorreram na Austrália (menos US$ 257 bilhões), Turquia (US$ 257 bilhões) e Paquistão (US$ 141 bilhões).

por @grassi_m com informações Global Wealth Report 2019