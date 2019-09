A rainha Elizabeth II deu na segunda-feira (9) a aprovação real para a lei que pede um novo adiamento do Brexit, caso não haja um acordo “aceitável” com Bruxelas a partir de 19 de outubro. A informação foi dada pelo presidente da Câmara Alta do parlamento britânico.

A lei, aprovada na semana passada pelas duas câmaras parlamentares, “recebeu aprovação real”, segundo a Câmara dos Lordes, que publicou uma mensagem no Twitter. De acordo com a legislação, o Reino Unido terá que solicitar à União Europeia uma nova extensão do Brexit, até agora prevista para 31 de outubro. A ratificação real é simbólica, já que a rainha não participa das decisões governamentais.

Paralelamente, o presidente da Câmara dos Comuns, o conservador John Bercow, que desempenhou um papel importante no processo, dando voz aos deputados pró-europeus, anunciou nesta segunda-feira (9) que deixará o cargo, por razões familiares.

Bercow disse que, se os deputados aprovarem a convocação para eleições antecipadas na noite desta segunda-feira, seu mandato terminará com a dissolução do parlamento. Caso contrário, deixará o cargo em 31 de outubro, data prevista para o Brexit.

A moção do governo propondo eleições legislativas antecipadas será submetida ao voto da Câmara dos Comuns nesta segunda-feira (9). Mas a iniciativa do premiê Boris Johnson parece fadada ao fracasso, já que as regras em vigor no Reino Unido exigem que o texto seja aprovado por dois terços da assembleia – ou seja, 434 votos – apoio que o Partido conservador não consegue reunir.

Os deputados da oposição, que têm o apoio de cerca de vinte conservadores dissidentes, adotaram na semana passada uma proposta que obriga o premiê a solicitar junto à União Europeia, na ausência de um acordo que detalha os termos do “divórcio” entre UE e Reino Unidos, o adiamento do Brexit até o fim de janeiro de 2020. Os partidos de oposição temem que a separação com a UE ocorra, entretanto, em outubro.

