O prefeito Rafael Greca recebeu, nesta quinta-feira (10/10), o presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins Pedro. O encontro aconteceu no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), após a cerimônia de sanção da nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 15.511, de 2019).

Greca parabenizou Martins Pedro pela eleição e recebeu o convite à cerimônia de posse do industrial ao comando da Fiep a ser realizada no dia 28 de outubro, às 19 horas, no Campus da Indústria da Fiep, no Jardim Botânico.

“Para mim, que sou maringaense nato, este é o momento de lhe pedir licença para me mudar para Curitiba”, disse Carlos Valter Martins Pedro.

Na reunião, o presidente eleito da Fiep esteve acompanhado do diretor da Federação, José Carlos de Godoi, da coordenadora de Relações Governamentais, Letícia Yumi de Rezende, e do presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Paraná (Sindimetal-PR), Alcino de Andrade Tigrinho.

Greca retribuiu com boas-vindas e colocou a cidade à disposição. “Se não morasse em Curitiba escolheria Maringá. É uma bela e planejada”, disse.

Carlos Valter Martins Pedro foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) pelos próximos quatro anos (gestão 2019-2023). Ele assume em lugar de Edson Campagnolo, que esteve à frente da entidade nos últimos oito anos.