Toda a arrecadação do evento será destinada à construção do Hospital Infantil Erasto Gaertner

O prefeito Rafael Greca deu boas-vindas aos harleiros que chegaram a Curitiba, na sexta-feira (11/10), para participar do maior evento beneficente de harleiros do mundo. Neste sábado (12), são esperadas 2.500 motos Harley Davidson, incluindo motociclistas vindos do Uruguai, da Argentina e dos Estados Unidos, para um passeio pelas ruas da cidade.

“A cidade se honra em receber a caravana Harley Davidson, mais uma vez. Curitiba estima os motoqueiros, ama o rock e os convida para os shows de rock na Pedreira Paulo Leminski “, disse o prefeito. A partir das 16h, bandas curitibanas de destaque vão se apresentar ao lado do cantor Marcelo Falcão, Raimundos e Frejat. O vencedor do Canta Curitiba também vai subir ao palco da Pedreira, além da banda vencedora do concurso Viva Rock Latino, do bar Hard Rock Café.

O evento é em prol do Erastinho, hospital que irá oferecer tratamento a crianças com câncer. A unidade está em construção ao lado do Hospital Erasto Gaertner.

Toda a arrecadação do evento será destinada à construção do Hospital Infantil Erasto Gaertner, conta o empresário Fernando Aliste, um dos organizadores do evento. “A compra da inscrição para o encontro é em nome do hospital. Cada centavo será doado para o Erastinho”, explica.

Ao meio-dia, os motociclistas vão se concentrar em frente ao Palácio Iguaçú, de lá saem em direção à Pedreira Paulo Leminski, passando por cartões-postais de Curitiba. A programação também faz parte do Outubro Rosa 2019 na cidade, mês de combate ao câncer de mama. “Nada disso estaria acontecendo sem o apoio irrestrito da Prefeitura de Curitiba e do prefeito Rafael Greca”, disse Roger Pedroso, da The One, concessionária Harley Davidson, ao agradecer o prefeito.