Morreu na tarde desta segunda-feira (6), aos 82 anos, o ex-zagueiro Livadir Toaldo, mais conhecido como Nico, quinto jogador que mais vestiu a camisa do Coritiba na história. Ele foi vítima de problemas renais e cardíacos.

Nico disputou 352 partidas com a camisa coxa-branca, entre 1959 e 1971, ficando atrás apenas de Jairo, Aladim, Nilo e Hermes. Ele conquistou cinco títulos estaduais.

O velório ocorrerá em Curitiba, na Capela Vaticano (Avenida Desembargador Hugo Simas, 26) ao lado do Cemtério Municipal, a partir das 23h. O sepultamento será realizado na terça (7), às 15h, no Cemitério de Santa Felicidade.

Em nota oficial, o Coritiba lembrou que “Nico marcou época no clube e foi titular durante 10 anos, deixando sua marca em grandes conquistas no final da década de 50 e início de 60”. “No ano passado, ele foi homenageado pelo clube no estádio Couto Pereira”, acrescenta.