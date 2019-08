O Grupo Lady&Lord anuncia a contratação dos maquiadores Beto Bravo e Riccardo Guerra, que se juntam “ao time de profissionais que temos na rede, como o primeiro passo de um plano que visa agregar valor e qualidade técnica na bancada, mas também promover ampliação de atuação no mercado nacional¨, como afirma Chistopher Boff, diretor-geral da companhia.

O plano é de ampliar a atuação e a própria rede no mercado de beleza da empresa. Na ponta de atendimento ao público profissional, haverá novo formato de educação e formação de profissionais. Na ponta do ecossistema corporativo do setor de Beleza, haverá a entrega de soluções para o proprietário do salão e para todos os segmentos envolvidos nesse ecossistema.

O Grupo Lady&Lord inicia o projeto em setembro com reestruturação interna em infra-estrutura e de pessoal em sua rede de salões com a marca Lady&Lord, e depois para a rede com a marca Atteliê E em paralelo, reestruturação de sua unidade de negócios dedicada à educação.

A decisão de trazer Beto Bravo e Riccardo Guerra para integrar o time de profissionais da rede, demarca essa nova fase do Grupo Lady&Lord e tem relação com a diversidade de expertises que ambos possuem e a forte presença de imagem que têm no mercado local e nacional.

¨Com eles e os novos projetos que preparamos, vamos elevar o nível de atendimento e entregar soluções sob medida para cada segmento de cliente e de mercado¨, avisa o executivo que comanda uma companhia com 36 anos de atuação – hoje, conta com 18 unidades em cinco Estados e um centro de formação em Curitiba.

Beto Bravo e Riccardo Guerra atuaram juntos por 19 anos, sendo nos 12 anos iniciais como parceiros em salões premium de Curitiba e também em show-cursos e atividades educacionais nas áreas de maquiagem, cabelo e visagismo, e nos últimos seis anos como sócios no Palco Salon, na capital paranaense, considerado em 2019, pela Vogue Brasil, um dos cinco salões- referência na Região Sul do país.

Beto Bravo conduzirá, com a diretoria corporativa, o novo projeto de excelência criativa e técnica de atendimento, coordenando também o processo de criação da nova estrutura do portfólio de negócios da companhia, cuja estratégia de expansão tem como um dos focos, a área de educação e formação de mão-de-obra especializada para o mercado de Beleza. Isso passa por estrutura, criação de metodologia, novos serviços, produtos e marcas. ¨Em alguns dias específicos no mês, vou ter uma agenda de atendimento na unidade Ecoville, pois a bancada é uma grande escola para mim¨, conta.

Riccardo Guerra atuará na bancada especificamente, com aquilo que o tornou referência nacional no universo de beleza em estilo e criador de tendência com criação de metodologia de coloração e de maquiagem. Ele terá agenda fixa na unidade Lady& Lord Mueller (localizado dentro do shopping de mesmo nome), para coloração, corte e maquiagem para o dia-a-dia e festas.