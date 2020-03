Quem você escolhe perder?

*por Claudia Queiroz

Eu tive uma avó ‘postiça’ que se chamava Verônika. Ela adorava contar histórias. Eu me deitava no colo dela e ganhava o melhor cafuné do mundo, enquanto viajávamos juntas no tempo.

Durante a 1ª. Guerra mundial, a casa onde ela vivia na Polônia foi incendiada com a família dentro. Ela e o irmão se esconderam no curral, junto aos porcos, enquanto ‘engoliam o choro’, assistindo assustados, paralisados de medo, o fim da própria origem. Tinha apenas 11 anos e o irmão 14, quando tudo isso aconteceu. A cena, que nos tortura a imaginação, para ela significava apenas uma coisa: era preciso fugir para sobreviver.

Ela e o irmão vieram para o Brasil numa embarcação. Naquela época, as mulheres não tinham direito de escolha, tampouco poderiam ‘respirar’ sem um responsável por elas. Minha avó foi obrigada a se casar com um estranho no navio. Durante três dias se escondia dele, porque se assustava com o comportamento meio ‘agressivo’ que ele tinha, …, em outras palavras, ele queria a tal lua de mel e ela nem sabia o que isso significava.

Viveram uns 20 anos juntos e tiveram uma única filha. Ele morreu durante um piquenique em família. Foi nadar no rio depois de comer… E lá se foi a minha avó Verônica, viúva e com uma filha pequena reconstruir a vida mais uma vez. Até que um dia veio trabalhar como governanta na casa da minha bisavó. Ficaram amigas e, de tão querida por todos, acabou sendo convidada para ser a madrinha da minha mãe.

Ela foi muito presente na nossa vida. Exemplo de força, determinação, garra e coragem. Uma das mulheres mais admiráveis que eu conheci. Não reclamava da vida, adorava beber uma dose de vodka e sempre tinha alguma palavra de consolo. Era linda, por dentro e por fora. Aquela avó que todos idealizam ter. Passava batom na bochecha como rouge e adorava meias quentinhas.

O que toda esta história tem de tão especial para eu contar aqui? Ela soube agradecer as coisas simples da vida, principalmente o que ficou depois do incêndio e das mortes precoces daqueles que tanto amou. Diferente dela, que precisou lutar com tantos desafios para sobreviver, nossa guerra agora só nos pede para ficarmos em casa.

Chamamos meus pais idosos para improvisarem o período de quarentena aqui com a gente. Não aceitaram o convite. Presos ‘às coisas deles’, à rotina, ao ambiente em que vivem há quase 40 anos, não se permitem acreditar que juntos estaremos mais fortes para enfrentar o que vier…

Especialistas preveem ao menos três meses de reclusão e milhares de mortes para as próximas semanas. Pode ser que a gente não possa sair de casa para comprar hortaliças ou chocolate por um bom tempo… Não importa. Estou preparada para o que tiver que acontecer, desde que não falte união, cumplicidade, amor e tolerância aqui em casa.

E daí que não estaremos com as unhas impecáveis ou a raiz do cabelo em dia? Importa estarmos vivos e em paz! Importam os abraços gostosos com minha filha! Importa trocar ideias com meu marido e não esquecer a matemática do riso. Porque nesta equação, a única coisa que vale, de fato, é aceitarmos escolher o que podemos perder…

Você trocaria temporariamente sua zona de conforto por mais proteção? Arriscaria experimentar o improviso no dia a dia para ganhar mais tempo de vida? Vale à pena implicar com seu parceiro ou com seus filhos se imaginar que amanhã algum deles pode não estar mais com você? Quanto vale seus sonhos para o próximo Natal? Aliás, ao que tudo indica, este ano, será beeeeem diferente para todo mundo.

Claudia Queiroz é jornalista.