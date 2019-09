FOLHAPRESS – O corte de 0,5 ponto percentual da Selic, anunciado nesta quarta-feira (18), deve ter pouco impacto no juros ao consumidor. Segundo a Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), o custo médio do crédito deve cair 0,04 ponto percentual e ir a 6,6% ao mês.

“Existe um deslocamento muito grande entre a taxa Selic e as taxas de juros cobradas aos consumidores que, na média da pessoa física, atingem 116,29% ao ano. Isso provoca uma variação de mais de 1.800% entre as duas pontas” , afirma Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac.

Para a pessoa jurídica, a taxa média de juros com a nova Selic cai na mesma proporção, de 3,33% ao mês para 3,29%.