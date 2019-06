O primeiro hospital oncopediátrico do sul do Brasil já está em construção e precisa da colaboração da sociedade para ser concluído. Por isso, o Hospital Erasto Gaertner lançou a Rifa MP Lafer em prol do Hospital Erastinho. Comprando o cupom no valor de R$105,00, o participante da rifa concorre a um clássico MP Lafer, modelo 1983/1984, motor 1600 – gasolina. Sonho de muitos colecionadores de automóveis.

Os números já estão à venda no site www.rifas.erastogaertner.com.br e o pagamento pode ser feito exclusivamente pelo PagSeguro. Não há limite de compra por CPF e o sorteio será realizado pela Loteria Federal, com data a ser definida e divulgada após a venda de todos os bilhetes da rifa. Serão 1000 números disponíveis para venda (0001 ao 1000) e o ganhador do prêmio será o número referente à centena do 1º prêmio do sorteio determinado.

Serviço:

Rifa MP Lafer em prol do Hospital Erastinho

Venda: www.rifas.erastogaertner.com.br

Valor do bilhete: R$105,00

Prêmio: MP Lafer, modelo 1983/1984, motor 1600 – gasolina

Data do sorteio: Será definida e divulgada após a venda de todos os bilhetes

Informações: contato@erastinho.com.br