Muito comum nos dias de hoje menosprezarem o feito dos craques do passado com a justificativa de que: mas naquele tempo…

Esta dupla estampada na foto foram dois dos maiores craques que o futebol brasileiro já teve.

Pelas suas atuações maravilhosas valia o ingresso.

O Zé Roberto, a Gazela, fazia com os pés o que muitos basqueteiros não conseguiam com as mãos.Com certeza com unha encravada e uma chuteira apertada jogaria muito melhor que a maioria dos “craques” de hoje que estão mais preocupados com as tatuagens e brincos.

E o Barcimio Sicupira, o atleticano do século, também fez histórias em outros grandes clubes brasileiros como Corinthians e o Botafogo de Garrincha, Quarentinha, Amarildo e outros tantos craques.

Com certeza, o Sicupira, se fosse jogador do rubro negro paranaense dos dias de hoje, numa possível transação deste craque.. o Atlético ficaria com saldo em caixa por muito tempo!

Fonte: rede social prof. Antonio Alceu Jacopetti