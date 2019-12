Pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo (29) aponta que quatro em cada dez brasileiros (39%) consideram ruim ou péssima a atuação do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo as informações do jornal Folha de S.Paulo, a taxa de reprovação é o dobro da avaliação positiva: 19% consideração a atuação do tribunal ótima ou boa.

Outros 38% consideram a atuação regular e 4% não opinaram sobre o assunto. Não é possível comparar o resultado com anos anteriores, porque o Datafolha não fazia este tipo de pesquisa. Neste ano, a inclusão do tema foi motivada devido ao protagonismo do STF ao longo do ano, ao julgar ações como a prisão após a segunda instância.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.948 pessoas nos dias 5 e 6 de dezembro em 176 municípios de todas as regiões do país.