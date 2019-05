As quartas-feiras são dias de rolha livre na churrascaria KF Grill (r. Major Heeitor Guimarães, 946, Seminário) para quem levar seu próprio vinho. Para os que preferirem um dos rótulos da carta da casa, a sommelière Débora Breginski está à disposição para sugerir qual deles harmoniza melhor com os 25 cortes de carnes bovina, suína, ovina e de aves. A KF Grill serve pelo sistema de rodízio e a la carte, com o cliente podendo escolher a carne de sua preferência, risotos e massas com seus molhos.

As parrillas – muito pedidas na KF – podem ser feitas com cordeiro na brasa ou ancho e servem duas pessoas. A de cordeiro é acompanhada por molho de hortelã, cuscuz e batatas rústicas. Para esse prato, a sommelière sugere um vinho espanhol tempranillo. “A carne de cordeiro costuma ter um sabor mais forte e o vinho tempranillo mais apimentado. Juntos eles criam uma combinação perfeita e, no final da apreciação, ainda é possível sentir um ardor mais mentolado”, explica Débora.

Já a Parrilla KF, para quatro pessoas, vem com ancho, linguiça, assado de tiras e picanha, acompanhados de pão de alho, maionese, mix de folhas, arroz e batata rústica. O prato requer vinhos mais encorpados e a dica da sommeliere é um elaborado com uva sangiovese italiana, “que ajuda na distinção entre os sabores”.