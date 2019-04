Pensando nos pais e nas mães que não abrem mão do melhor para seu filho, mas também desejam economizar, a Qualitá acaba de lançar a linha Bebê, formada por fraldas descartáveis e toalhas umedecidas. Todos os itens foram desenvolvidos seguindo rigorosos processos de qualidade e testado com consumidores. Os itens estão à venda nas lojas Extra e Pão de Açúcar de todo o país.

As fraldas Qualitá são dermatologicamente testadas e garantem conforto no dia a dia dos pequenos. O produto conta com tempo de absorção de até 14 horas, graças à tecnologia de flocos em supergel. As estampas são divertidas para alegrar os pequenos.

Os itens são encontrados nos tamanhos P, M, G, XG e XXG pelo preço sugerido de R$18,90 (pacotes com 14, 16, 20, 24 e 28 unidades).

Já as toalhas umedecidas são encontradas em três formatos: a Recém Nascido (que pode ser usada desde o primeiro dia de vida do bebê), a Bebê e a Biodegradável. As toalhas Bebê e Biodegradável contam com uma fórmula suave com mais de 90% de água, manteiga de karité e extratos de erva cidreira e aloe vera, ingredientes que garantem a uma sensação de conforto e suavidade, proporcionando limpeza delicada e eficaz na pele do bebê, além de serem dermatologicamente testadas.