O sono tem um papel vital na vida das pessoas. Quem dorme oito horas por dia passa quase três mil horas por ano na cama. “Além de repor a energia gasta durante o dia, é o período em que muitos hormônios são produzidos”, explica o fisioterapeuta Bruno Andrade Costa.

Todo mundo sabe que dormir oito horas por noite é o mínimo de descanso necessário ao corpo. Mas o que muita gente desconhece é a importância da qualidade do sono nessa conta. “Um colchão ou travesseiro ruins podem resultar em problemas de coluna, desconforto, irritação e sensação de cansaço”, explica o especialista. Por isso, preste muita atenção na hora de trocar esses itens. Eles não são simples objetos de decoração.

“Uma noite bem dormida com certeza transforma o nosso dia de forma positiva, repondo a energia do corpo, para que o metabolismo produza de forma eficaz as funções físicas e mentais do indivíduo. Melhora ainda o aprendizado, a memorização, a produtividade e o rendimento em todas atividades, promovendo qualidade de vida! E o contrário disto: o cansaço, deixa a pessoa irritada, ansiosa, e com mal humor, além de interferir negativamente nas relações interpessoais.”

Ivan Santos

Gestor da Castor Colchões

no Jardim Social

Como escolher

Segundo Bruno Costa, para cada pessoa há um modelo diferente. “Peso e altura são importantes na hora da escolha”, orienta. Para o especialista, o colchão ideal é aquele intermediário, classificado como semiortopédico, ou seja, firme e flexível ao mesmo tempo. O modelo deve suportar o peso sem deformar. O travesseiro serve para corrigir a postura, alinhando cabeça e coluna. “Sugiro dormir de lado com a cabeça bem apoiada e alinhada, mantendo assim a coluna reta”, ensina (veja esquema abaixo). Modelos macios são ruins. “Colchão muito mole pode causar problemas principalmente em crianças, pois o esqueleto ainda está em formação”. Outro fator importante é o prazo de validade dos travesseiros.

Indivíduos que preferem deitar na rede passam muito tempo numa única posição, pois não conseguem se virar direito. Além disso, a forma em “V” concentra o peso nos quadris e na lombar, e a única vantagem é a elevação dos pés, o que pode reduzir eventuais inchaços e facilitar a respiração. Dormir no sofá ou em sofá-cama também não é a melhor solução e deve ser temporário, durante um breve cochilo.

SEM timidez

Não se deve sentir vergonha de experimentar um colchão novo na loja. É preciso deitar nele, senti-lo nas mais diversas posições e considerar as características individuais de quem vai usá-lo, como tamanho do pescoço, altura do ombro e do quadril. Veja, ainda, se o material não causa nenhum tipo de incômodo, se não se deforma com facilidade e se as bordas não afundam.

Travesseiros

O quiropraxista Jason Gilbert explica: “Após a validade, eles passam a hospedar fungos, ácaros e células da pele, aumentando seu peso em mais da metade”. Se seu travesseiro já passou de 12 meses de uso, troque-o. Colchões devem ser renovados a cada cinco anos, a menos que estejam visivelmente deformados.

O travesseiro deve alinhar coluna cervical e tronco, para a saúde da coluna, a boa circulação sanguínea cerebral e um sono tranquilo.

Ao comprar um travesseiro, certifique-se se tem o selo do INMETRO, e, para as pessoas com dores e problemas cervicais, é indicado consultar um ortopedista e/ou fisioterapeuta para melhor orientação.