Uma grande ação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do 17° Batalhão de Polícia Militar (17°BPM), na área do projeto-piloto Em Frente Brasil, na sexta-feira (01/11), desarticulou um grupo que praticava roubo de cargas na Capital e na Região Metropolitana. Quatro armas (incluindo uma submetralhadora) e três carros foram apreendidos, além de um homem preso. Outros três que confrontaram as equipes policiais entraram em óbito no local. A abordagem inicial foi em São José dos Pinhais, e terminou no bairro Cajuru, em Curitiba.

A última ação do grupo foi por volta de 7 horas no bairro Tatuquara, ainda na sexta-feira. Os policiais militares souberam que os envolvidos estariam fazendo a divisão dos produtos de roubo em uma casa no bairro Bairro Preto, em São José dos Pinhais, e que um dos homens tinha uma submetralhadora. Ao verificarem que os homens poderiam estar armados, foi feito contato com equipes do 17° Batalhão para fazer a abordagem.

Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram quatro homens. Um deles acabou preso, mas os outros três confrontaram as equipes e sofreram o revide dos disparos. Três armas foram apreendidas com os suspeitos (três pistolas e dois revólveres. O Siate foi até o local, mas o trio entrou em óbito no local.

As equipes policiais recuperaram 466 caixas de produtos alimentícios e três carros (um GM Agile, um Nissan Livina e um Citroën C3). Após o acionamento dos órgãos competentes para os devidos procedimentos, as equipes policiais foram até outra casa, que seria de um dos envolvidos, no bairro Cajuru, para verificar se havia mais materiais ilícitos. Ao chegarem no endereço tiveram a entrada permitida pela esposa do suspeito, e durante a vistoria foi encontrada a submetralhadora, de calibre 9mm.

Com a apreensão dos objetos e materiais, a mulher e o homem, que foi detido em São José dos Pinhais, foram levados à Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.

Fonte: pmpr.pr.gov.br