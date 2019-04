Uma quadrilha formada por ao menos 25 criminosos explodiu caixas eletrônicos de dois bancos em Guararema (cidade da Grande SP) na madrugada desta quinta-feira (4).

A Polícia Militar interveio, houve troca de tiros e, segundo a corporação, ao menos dez criminosos foram baleados e morreram. Nenhum policial se feriu na ação.

A ocorrência começou por volta das 4h30 e ainda está em andamento. Membros do bando fugiram para uma região de mata e os policiais cercam a área para tentar localizá-los. Há feridos entre os fugitivos, segundo a PM.

Na fuga, parte do grupo entrou em uma casa, na estrada Municipal Doutor Hércules Campagnoli, e manteve uma família -casal e uma criança- como reféns. Ao escapar da casa, um criminoso foi baleado.

Os suspeitos usaram cinco carros blindados para a fuga após tentarem assaltar agências do Banco do Brasil, que fica ao lado da delegacia da cidade, e do Santander -elas estão localizadas na região central do município.

Em entrevista à TV Globo, Mário Alves da Silva, o comandante da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) disse que os criminosos já eram monitorados pelo Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público. “Já sabíamos que eles fariam um ataque na região das cidades de Jacareí e Guararema”, informou.

“Só que não sabíamos o local exato que eles fariam esse ataque. Por isso, reforçamos a segurança nessas duas cidades”, acrescentou o comandante.

A polícia apreendeu, até o momento, sete fuzis, quatro pistolas e outras duas espingardas calibre 12.