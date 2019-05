Entre os dias 10 e 16 de junho, segunda a domingo, no meio dos quais está o 12, dedicado aos namorados, o restaurante QCeviche, no lobby do Novotel Curitiba Batel (r. Dr. Pedrosa, 288), programou um cardápio temático alusivo à data, com especialidades do chef peruano Isidoro Troyes.

À mesa, ao lado de outras iguarias, fettucine gratinado ao molho de ají amarillo e frutos do mar, espetinhos de mignon e camarão ao fogo e filé mignon com bacon, purê de grão de bico, legumes baby e molho de vinho tinto. A sobremesa, Cisnes Flotantes, uma calda de creme inglês de profiteróles recheados com creme patissière.

Para o brinde dos casais, a noite inclui um coquetel especial – Sevilla Lovers: licor de rosas, abacaxi e canela misturados ao gin Tanqueray Flor de Sevilla, feito de laranjas, flor de laranjeira e adocicado com notas de tangerina e coentro.

O preço do jantar é de R$147 por pessoa. Para o dia 12 de junho, especialmente, o restaurante trabalhará somente com reservas antecipadas, uma vez que a procura pela data já é grande.

Para quem desejar se hospedar, o Novotel Curitiba Batel criou um pacote com jantar e hospedagem, ao preço de R$ 577,45.