Ao completar seu primeiro ano de funcionamento, neste setembro, o Novotel Curitiba Batel (r. Dr. Pedrosa, 288), implantou no bar de seu restaurante QCeviche uma happy hour às quintas-feiras, das 17h às 20h, com comidinhas e bebidas a preços especiais. O chef Isidoro Troyes destaca, por exemplo, o Pulpo Anticuchero (R$ 71), composto por quatro espetinhos de povo grelhado com molhos anticuchero e chimichurri, servido com quenelles de purê de batata rústica; e o Chicharrón de Calamares (R$39), lula condimentada com tempero especial do chef, empanadas e fritas acompanhadas com mandioca frita e salsa criolla (salada de cebola, coentro, pimenta e limão).

As bebidas em promoção são: pisco sour, um por R$20, dois por R$30; gin tônica Amazzoni, um por R$20, dois por R$30; cerveja Cusqueña, uma por R$15, duas por R$25; Stella Artois, Heineken ou Eisebahn Pilsen, qualquer uma por R$7,50; chopp artesanal, pague Half Pint, leve Pint; e rolha livre para vinhos.

Entre os principais pratos principais do cardápio, estão: o Ceviche, servido em três tamanhos de porções, individual, meia porção e grande para compartilhar; o filé mignon Anticuchero; o lomo saltado e o pescado A Lo Macho. Há também o menu-degustação em três tempos (R$ 89) – meia porção de ceviche de pescado, pescado a Lo Macho e Festival peruano: três mini sobremesas, sendo um pudim de queijo, um alfajor e um suspiro limeño.

No bar do QCeviche há, ainda, uma seleção de 14 itens, entre petiscos, búrgueres e outros sanduíches, inclusive veganos. Anexo ao hotel há um estacionamento conveniado.

