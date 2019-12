A Coreia do Norte afirma ter realizado um “teste de grande significado” na plataforma de lançamento de satélites Sohae na tarde de sábado.

A Agência Central Coreana de Notícias, um órgão estatal, divulgou no domingo um comunicado de um porta-voz da Academia Nacional de Ciência de Defesa. Ele afirma que os resultados do teste terão um efeito importante em mudar a posição estratégica da Coreia do Norte no futuro próximo. Mas não dá detalhes do que foi testado.

Analistas afirmam que o teste estaria relacionado ao programa de mísseis do país. A plataforma, que fica na localidade de Tongchang-ri, já teria sido utilizada no passado para o lançamento do que se acredita ser mísseis balísticos de longo alcance. Na ocasião, Pyongyang afirmou se tratar de foguetes carregando satélites. O local também já foi usado para testes de propulsores de mísseis.

A Coreia do Norte tenta aparentemente manter os Estados Unidos sob pressão ao sugerir a possibilidade de reiniciar o lançamento de mísseis balísticos de longo alcance. Pyongyang tem exigido que Washington faça concessões até o fim do ano para quebrar o impasse nas conversações sobre desnuclearização.

Com NHK