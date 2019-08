A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está entre as melhores universidades do Brasil e do mundo, de acordo a nova lista do Center for World University Rankings (CWUR) para 2019-2020. A universidade ocupa a 40ª posição entre as instituições brasileiras. No ranking mundial, a PUCPR ocupa a posição 1646º de 20 mil universidades.

“As constantes boas colocações em diversos rankings de prestígio internacional só atestam a qualidade do ensino oferecido pela PUCPR. E também é uma recompensa por nosso trabalho diário realizado ao longo de todos os anos”, diz o prof. Waldemiro Gremski, reitor da PUCPR.

O CWUR usa sete indicadores para classificar as universidades: qualidade da educação, empregabilidade de ex-alunos, qualidade do corpo docente, desempenho da pesquisa, resultado da pesquisa, publicações de alta qualidade, influência e citações.

Para a prof. Renata Iani Werneck, pró-reitora de graduação da PUCPR, o resultado é reflexo da busca constante da universidade por qualificação profissional, na aplicação de metodologias ativas e de ensino por competências. “O reconhecimento é importante, mas manter o nosso elevado padrão de ensino é nosso desafio constante e, claro, prioridade para a PUCPR”, conclui.