O Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings, ranking considerado um dos mais relevantes na área de educação superior, anunciou recentemente o resultado de mais um levantamento: no Latin America University Rankings 2019, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) foi a única Universidade privada do Paraná classificada entre as 150 melhores instituições de ensino superior (44ª colocação).

Nos últimos dois anos, a PUCPR cresceu principalmente nos indicadores “ensino” (ambiente de aprendizagem), “pesquisa” (volume, investimento e reputação) e “perspectiva internacional” (proporção de estudantes e professores estrangeiros e colaboração internacional).

“Na PUCPR, a pesquisa permeia diferentes níveis, desde a graduação, com projetos de Iniciação Científica e Tecnológica, até a pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-doutorado), desenvolvendo-se como base da formação acadêmica”, diz Paula Cristina Trevilatto, pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

“Nossa posição recorrente em rankings de prestígio internacional é resultado da profunda vivência da missão institucional por nossa comunidade acadêmica, sempre pautada na busca por excelência em todos os níveis da universidade”, conclui o professor Waldemiro Gremski, reitor da PUCPR.

O Times Higher Education World University Rankings (THE), fundado em 2004, fornece a lista das melhores universidades do mundo. Sua metodologia foi desenvolvida após mais de uma década de trabalho em consulta com as principais universidades do mundo. Para participar da avaliação, as IES devem cumprir uma série de requisitos.