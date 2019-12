DownTown Pub & Garden traz elementos rústicos e contemporâneos juntos, oferecendo boa gastronomia e drinks autorais

A noite curitibana tem mais uma opção de parada obrigatória para quem curte um bom drink, chopp geladinho e ainda comidinhas de boteco com sabor e qualidade. É o DownTown Pub & Garden, situado na Avenida Iguaçu, que oferece tudo isso em dois ambientes únicos e especiais. Na parte interna, decorada no estilo “Soho”, misturando o ar rústico a elementos contemporâneos, e na parte externa, oferecendo um lindo e confortável Garden, com sofás e pufs perfeitos para um fim de tarde ao ar livre.

A casa abriu suas portas em julho deste ano, e se destaca pela ampla carta de drinks, muitos com gin, a sensação do momento. Alguns dos drinks são exclusivos e autorais, como o Mary G&T, que leva gin, frutas vermelhas e água tônica. Além disso, há no menu de bebidas os coquetéis e drinks mais tradicionais que não podem faltar, como Aperol Spritz, entre outros. Cervejas (também na opção em long neck), doses de destilados, chopps e combos com cervejas ou vodkas completam a lista de bebidas.

Para comer, as opções são bem fartas e saborosas. Diversas porções tradicionais típicas de boteco, como batata frita, aipim e pasteizinhos, mas também surpreendentes como Carne de Onça feita com alcatra de qualidade, dadinhos de tapioca, iscas de tilápias, brusquetas, e muito mais. Para compartilhar, há opções como Beef D-Town, com iscas de alcatra com cebolas, tomate e cheiro verde na chapa, acompanhadas de batatas fritas e fatias de pão baguetinha. E ainda tem menu de suculentos hambúrgueres artesanais. Menu completo para não deixar ninguém com fome.

Programação Semanal perfeita para festejar com os amigos

Aberto de terça a domingo, o DownTown tem música ao vivo todas as quintas, sextas e sábados. Na programação desta quinta (12), que sempre é chamada de Quinta Sertaneja, tem o cantor Alessandro Junior. Já na sexta-feira (13), com um estilo mais pop rock, é a vez de Handerson Banks. E no sábado (14), o pub conta em sua programação com Milena Gimenez Duo.

O bom ambiente, programação de primeira e menu completíssimo é uma excelente pedida para quem deseja fazer um happy hour ou ainda promover uma confraternização de fim de ano com amigos, os tradicionais amigo-secretos ou ainda brindar aniversários. O bar aceita reservas e conta com promoções especiais, como, a cada 15 convidados, ganha ou um balde de cervejas ou uma garrafa de frisante.

Serviço:

DownTown Pub & Garden

Avenida Iguaçu, 902, esquina com Alferes Poli, no Rebouças

Terça a quinta, das 18h às 23h

Sextas e sábados, das 18h às 1h

Domingos, das 15h às 22h

Estacionamento conveniado a menos de 100 metros, na mesma quadra

Informações: (41) 9594-2067 (WhatsApp)

Facebook e Instagram: @dtownpubegarden

Fotos: Divulgação.