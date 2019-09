O Paris Saint-Germain aproveitou o bom início de temporada de Neymar e voltou a posicioná-lo como protagonista em sua loja oficial. O estabelecimento, localizado na célebre avenida Champs Elysées, em Paris, tem vários produtos do brasileiro espalhados, além de referências em banners e na imagem que fica na porta de entrada.

A volta de Neymar como protagonista do marketing do PSG acontece depois de um período de quase dois meses em que o brasileiro teve pouco espaço nas lojas do clube. Em agosto, o UOL Esporte publicou reportagem em que constatava o sumiço do brasileiro na loja localizada no Parque dos Príncipes. Não havia camisetas, fotos e nem mesmo artigos na área infantil com a imagem do camisa 10.

A estratégia do PSG foi clara nos últimos meses. Enquanto Neymar forçava a saída do clube e se desgastava com a torcida, sua imagem foi retirada das lojas. A volta como estrela do marketing está relacionada ao desempenho dentro de campo, já que o brasileiro foi responsável pelo gol da vitória dos dois jogos que disputou pela equipe na temporada -1 a 0 sobre o Strasburg e o mesmo placar diante do Lyon, pelo Campeonato Francês.

No comportamento de Neymar, também há o reforço da identificação com o PSG. Suspenso da estreia da Liga dos Campeões, que terminou em vitória sobre o Real Madrid, o brasileiro assistiu ao jogo em seu camarote ao lado do também ausente Kylian Mbappé. O brasileiro ainda estrelou a campanha de lançamento da nova camisa do time, além de participar de ação realizada por um novo patrocinador.

Na loja, vários produtos voltados ao atacante brasileiro reapareceram em abundância para o público. Um bonequinho de Neymar, por exemplo, é vendido por 15 euros. A camisa 10 oficial branca custa 165 euros.

As camisas com o número 10 voltaram a dividir o espaço com a 7, de Kylian Mbappé. Em julho, o jornal esportivo L’Equipe informou que o atacante francês havia ocupado o espaço central das lojas do clube por ter sua camisa mais vendida que a de Neymar desde que a transferência do brasileiro para o Barcelona começou a ser cogitada.

Além de Mbappé, Thiago Silva, Cavani, Marquinhos e Verratti também são personagens bastante explorados nas lojas oficiais do PSG. Chama a atenção que o clube também tenha optado por reservar um espaço para a venda de camisetas do atacante argentino Icardi, mais recente reforço para a temporada.

Em campo, Neymar fará nesta quarta (25) sua terceira participação pelo PSG na temporada. O camisa 10 volta a atuar no Parque dos Princípes após ter encarado a perseguição dos Ultras, a torcida organizada ligada à equipe, em sua primeira partida no estádio após a tentativa frustrada de transferência para o Barcelona. O duelo, válido pelo Campeonato Francês, é contra o Reims, às 16h (de Brasília).

Com informações de BRUNO THADEU E JOÃO HENRIQUE MARQUES

UOL/FOLHAPRESS e foto reprodução do @UOLEsporte