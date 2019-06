O PSDB decidiu em reunião de sua Executiva Nacional nesta terça-feira, com a presença das bancadas da sigla na Câmara e no Senado, fechar questão a favor do relatório a ser apresentado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) para a reforma da Previdência.

O fechamento de questão, informou uma fonte do partido, diz respeito à votação do parecer do relator, mas não envolve o posicionamento do partido nas votações de destaques ao texto –que podem alterar as regras de transição para os trabalhadores privados e servidores públicos, o regime de capitalização, pontos da chamada desconstitucionalização e outro tópicos.

Esses pontos, assim como as mudanças previstas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a permanência ou não de Estados e municípios no texto da reforma também podem ser alvo de destaques.

Fonte: Reuters