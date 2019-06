O Governo do Paraná comemora 50 anos de amizade e intercâmbio com a Província de Hyogo, no Japão, no ano que vem. Para dar início às celebrações e estreitar ainda mais os laços com os japoneses, o governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta quarta-feira (26), no Palácio Iguaçu, uma comissão de representantes do país – Curitiba é a única cidade do mundo fora do Japão a ter um escritório do Governo de Hyogo.

Nobuyuki Nagata, diretor-presidente da representação no Estado, reforçou o sucesso da parceria e demonstrou interesse em aumentar o vínculo, com a ampliação de investimentos por parte dos japoneses.

O Paraná conta atualmente com três importantes indústrias cuja matriz funciona em Hyogo: a Harima Kasei, líder mundial em resina sintética para tintas de impressão, em Ponta Grossa; a Sysmex, especializada em equipamentos, reagentes e softwares para exames laboratoriais, em São José dos Pinhais; e a Sumitomo Rubber, fabricante de pneus, na Fazenda Rio Grande.

“É uma relação comercial e de amizade, que já trouxe muitos frutos para o Paraná. A ideia é fortalecer essa união para que outras empresas de Hyogo se instalem aqui”, disse o governador.

Ele recebeu uma carta do governador da Província de Hyogo, Toshizo Ido, com um convite para visitar o Japão em 2020, durante as comemorações do cinquentenário de amizade. “Estou convencido de que as nossas atividades comerciais no Brasil vão continuar crescendo, por isso a cooperação com o Estado do Paraná é muito apreciada”, escreveu ele.

“O Japão é um país fora da curva, que está muito anos à frente. O Governador de Hyogo também vem para o Brasil. Vamos fazer essa troca de gentilezas e ao mesmo tempo criar uma relação comnercial ainda mais forte para atrair investimentos”, afirmou Ratinho Junior.

A Província de Hyogo se destaca também por ser líder mundial na fabricação de equipamentos eletrônicos para navios cargueiro e pesqueiro; pela prdoução de anzóis para pesca; fios metalizados especiais; rolos motorizados; e na indústria de transformação. “O Japão está ávido para investir no Brasil e no Paraná em especial”, afirmou o deputado estadual Coronel Lee, que acompanhou a delegação japonesa na visita.

Além do escritório de Hyogo em Curitiba, cidades japonesas mantêm relação de amizade e cooperação com outros municípios paranaenses. Kakogawa e Maringá; Nishinomiya e Londrina; Himeji e Curitiba; e Awaji com Paranaguá.

Participou também do encontro o diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), Eduardo Bekin. Por determinação do governador Ratinho Junior, a agência será a interlocutora entre o Executivo paranaense e o Governo de Hyogo.