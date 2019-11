Em Hong Kong, milhares voltaram às ruas, hoje (2), para mais um dia de protesto. A jornada terminou com uma batalha contra a polícia: houve barricadas de fogo nas ruas e confrontos em estações de metrô.

Em Chater Garden, o confronto entre manifestantes e polícia teve início quando ativistas atiraram coquetéis molotov nas ruas, em frente à sede do HSBC e do Banco da China.

Ativistas, muitos usando máscaras e guarda-chuvas para evitar o reconhecimento facial, usaram postes para construir barricadas perto do parque, há décadas um lugar tradicional para atos e vigílias.

“O povo de Hong Kong resiste”, eles gritavam.

A polícia usou gás lacrimogêneo contra as manifestações, tanto em Causeway Bay quanto no Victoria Park e Wanchai, distrito cheio de bares e lojas, onde muitas pessoas acompanhavam a final da Copa do Mundo de Rúgbi.