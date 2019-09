A Ponte Internacional da Amizade está com fluxo prejudicado na manhã desta terça-feira (10) por conta de mais um protesto de “paseros” no lado Paraguaio.

A manifestação é feita em uma das avenidas de Cidade do Leste, no entanto, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Foz do Iguaçu, os carros que seguem do Brasil até o Paraguai ficam bloqueados na aduana do país vizinho e filas extensas começam a se formar no Brasil.

Para quem segue do Paraguai ao Brasil o fluxo segue normalmente, no entanto não há previsão de liberação da ponte.

A manifestação é pelo mesmo motivo da registrada na segunda-feira (9). O governo paraguaio não permite a venda de mercadorias brasileiras em Cidade do Leste e tudo que é levado para o lá é apreendido na aduana.

A PRF informou que não há nenhuma manifestação na ponte, mas não ainda não tem definição sobre a liberação do fluxo no lado brasileiro.