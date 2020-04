Projetos em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba preveem medidas para apoio social e econômico microempreendedores

Projetos de lei que estão em discussão na câmara municipal de Curitiba pretendem suspender o pagamento dos tributos municipais por 90 dias.

São vários projetos: um deles suspende o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do ISS (Imposto sobre Serviços) por 90 dias e um outro prevê a suspensão por 120 dias do pagamento de taxas como a do lixo, de iluminação pública e abrange também as prestações da Cohab. O autor dos dois projetos é o vereador Mestre Pop, do PSC e a justificativa é amenizar a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus.

Além destes dois projetos, outros nove que estão em tramitação também são projetos que envolvem medidas de apoio econômico e social, principalmente para microempreendedores individuais. São projetos do vereador Dalton Borba do PDT que estão em tramitação nesta semana.

Os projetos preveem a celeridade no pagamento de microempreendedores que fornecem para o executivo municipal e a suspensão temporária do pagamento de tributos para os microempreendedores individuais.