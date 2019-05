Um projeto para o aumento da orla da cidade de Matinhos, no litoral do estado, foi apresentado nesta semana pelo governo do estado ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O projeto propõe obras de drenagem e aumento da faixa de areia da orla de Matinhos, com a colocação de estruturas semirrígidas que seriam implantadas no canal da Avenida Paraná, no desemboque do Rio Matinhos e em Saint Etienne, no espigão ao Norte da Praia Brava. O prefeito de Matinhos, Ruy Hauer, diz que as licenças ambientais já estão liberadas.

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Matinhos, Helinson Pampuch, o projeto é complexo e deve trazer alterações importantes para o turismo da cidade.

