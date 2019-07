No próximo dia 6 de agosto será lançado, em Curitiba, o projeto “Eu já fui uma persiana”. A ideia é inovadora e une a necessidade de descarte consciente e a geração de renda para pessoas em vulnerabilidade social. A união foi perfeita: a empresária Claudia Semprebon de Figueiredo, gerente comercial da Sunshine, queria dar uma destinação digna e adequada aos retalhos de tecidos que são gerados no processo produtivo das persianas.

Já Andrea Koppe, presidente da Unilehu – Universidade Livre para a Eficiência Humana, promove oficinas de geração de renda para públicos em vulnerabilidade social. Dessa forma, resíduos limpos de persianas agora são transformados em variados objetos com design exclusivo.

“A ideia inicial era confecção de Ecobags para destinar parte da renda para projetos que atuassem na remoção de lixo dos oceanos”, explica Claudia. Mas o projeto foi além, com a criação da Linha ClaritáEco. Desenvolvida pelo designer Rafael Fagundes, uma completa linha upcycling ganha o Brasil. Vale dizer que upcycling não é reciclagem, mas sim, o reuso de material que não teria mais utilidade ou valor comercial, transformando-se em peças lindíssimas. Para quem desejar mais imformações entrar em contato com Andressa Koppe –gestao@programasupera.org.br ou pelo telefone (41) 3040-3130.

Yumi Okamura, agora é comendadora

Em evento realizado no Clube Sírio Libanês, em São Paulo, a publisher Yumi Okamura foi homenageada com o Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2019, recebendo também o título de Comendadora, na categoria Personalidade do Ano/Destaque Nacional / Mérito Social Empresarial – Revista Autoestima & Cidadã. A Associação Brasileira de Liderança, que outorga o titulo e o prêmio, na justificativa da homenagem à Yumi Okamura , entre outros argumentos, destaca o “exemplo digno de ser seguido por todas as pessoas de boa fé, honestas e de caráter voltado em prol de uma sociedade mais igualitária, justa e perfeita”.

Essa homenagem é concedida às pessoas que se destacaram em suas respectivas áreas de atuação e destina-se a homenagear personalidades, profissionais, organizações, empresários, autoridades civis e militares de grande relevância para o Estado de São Paulo e ao Brasil .

Marilene Ropelato e a influência da arte

Nesta quinta-feira (25) a artista paranaense Marilene Ropelato recebe convidados para um talk sobre a influência da arte no dia a dia, na Sierra Curitiba. A trajetória da artista também será tema do encontro: ela comemora 25 anos de carreira em julho.Em comemoração a sua trajetória artística, Marilene Ropelato lança uma nova linguagem de trabalho, que trafega pelas esculturas, telas e instalações elaborados com materiais inusuais, para evocar a reflexão sobre as transformações sociais, humanas e industriais promovidas pelos avanços do homem.

Nesses 25 anos de carreira, Marilene transita pelas esculturas, pinturas, instalações e estampas com técnicas criadas por ela mesma. Suas obras estão em exposição na Galeria de arte Zilda Fraletti, em Curitiba. Ao longo da carreira, participou de diversas exposições individuais e coletivas. Destaque para eventos internacionais, em Paris e na Mostra Internacional de Arte, que ocorreu no principado de Liechtenstein, onde conquistou o terceiro lugar com sua escultura “Corais”. Em Curitiba, as obras da artista encontram-se em exposição na Galeria de arte Zilda Fraletti.

Acompanhamento legislativo

A OAB Paraná empossou os membros da Comissão de Acompanhamento Legislativo, em sua sede da Seccional, em Curitiba. Presidida pelo advogado Emerson Fukushima, a comissão conta com a presença da advogada Aline Pereira Kfouri. A sessão solene foi conduzida pela secretária-geral adjunta da Seccional, Christyanne Regina Bortolotto.

A comissão reúne profissionais que atuam em diversas frentes, como assessores legislativos, advogados e representantes de entidades, advogados criminais e que atuam na advocacia privada.

Neidamar Fugaça na Ahopar

A superintendente operacional do Hospital VITA, Neidamar Fugaça, integra a recém-eleita diretoria da Associação dos Hospitais do Paraná (Ahopar), no cargo de vice-presidente. A partir de agora, a entidade será liderada, pela primeira vez – desde sua fundação em março de 1973, somente por mulheres.

A nova presidente da entidade será a executiva da área de saúde do Estado Márcia Rangel de Abreu, assistida por mais sete mulheres, todas administradoras de instituições de saúde paranaenses. A posse formal da nova diretoria vai ocorrer no dia 24 de julho e a festiva em 26 de setembro, em atividade complementar ao 9º Encontro Paranaense da Saúde.

Poucas mulheres na área da TI

As mulheres ocupam apenas 20% dos postos de trabalho em tecnologia no Brasil, segundo dados divulgados pela Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro), no Observatório Softex 2019 – Persona TI: Caracterização do Profissional de TI no Brasil.

No setor de TI – In House (outros setores que não aqueles considerados tipicamente de TI) o movimento foi o mesmo: em 2007, 23% dos postos de trabalho em tecnologia eram ocupados por mulheres, mas em 2017 essa porcentagem caiu para 20%. Eram 47.454 mulheres e, 10 anos depois, esse número subiu para 61.420. Mas, o número de homens, por sua vez, passou de 155.558 para 249 mil.

E é nesse contexto que a Assespro – PR, principal entidade do setor de tecnologia e inovação do Estado, anuncia o My Inova Summit – 2019, que acontece em parceria do Sebrae-PR, que, de modo inédito, trará como um dos focos principais da conferência a Mulher na Tecnologia.