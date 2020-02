Projeto Formando Cidadão traz esperança a jovens em Curitiba

Você já ouviu falar do Projeto Formando Cidadão – Força Jovem Militar? Criado em 2002, ele é desenvolvido pela Polícia Militar do Paraná, por meio do 13º Batalhão, responsável pelo policiamento em bairros da região sul de Curitiba e já beneficiou mais de 700 crianças.

O projeto é realizado na sede do Batalhão, no bairro Novo Mundo, e é voltado para jovens da região, entre 10 e 15 anos de idade, de baixa renda familiar e que estejam em situação de vulnerabilidade.

Com muito esforço e dedicação, dos policiais militares envolvidos e também dos voluntários, é oferecido aos alunos uma estrutura com apoio psicológico, social e educacional. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 17h15, onde eles têm almoço e café da tarde.

Lá, os jovens tem aulas de Karatê, muay thay, capoeira, mecânica, ordem unida, organização moral e cívica, música, educação física, noções de instrução militar, reforço nas matérias de português, matemática e inglês. Eles aprendem, também, como viver em comunidade, a respeitar a opinião e o jeito de cada um e ajudar a manter o ambiente em que vivem organizado e adequado para que todos possam usá-lo.

Cada um dos 30 meninos tem o seu próprio uniforme, um agasalho e uma farda completa. E para fazer parte do projeto eles devem estar matriculados no ensino regular, ter bom rendimento escolar e bom comportamento.

Para o Subtenente Jelson Saldanha Maciel, coordenador do Formando Cidadão, o principal objetivo é ver o projeto funcionando, “o mais importante de tudo isso que fazemos, é conseguir ver esses meninos bem e felizes, ver que eles estão aprendendo, estão estudando, evoluindo em todos os sentidos, a ponto de deixar os pais e nós aqui muito orgulhosos e realmente chegarmos ao nosso propósito que é formar bons cidadãos,” afirmou.

Além de toda a evolução psicológica e social, outros bons resultados estão sendo conquistados. Os jovens participam de campeonatos em vários esportes, como corridas, capoeira e karatê, por exemplo. Em 2019 dois meninos conquistaram o primeiro lugar no campeonato brasileiro de karatê e dois se classificaram para o Pan-americano da modalidade.

Os recursos ainda são modestos e quase toda a estrutura depende de trabalho voluntário, mas o objetivo é ampliar o projeto, como afirma o Subtenente Jelson, “mesmo que a estrutura ainda seja simples, nossa intenção é ampliar o projeto e estendê-lo também para as meninas. Mas para isso, precisamos construir um alojamento adequado para elas, e assim a gente possa ajudar essas jovens a não ficar em situação de vulnerabilidade e dar a elas apoio psicológico, social e educacional necessário,” ressaltou.

O trabalho da Polícia Militar do Paraná é fundamental para a orientação desses jovens meninos. Juntamente com o subtenente Jelson, o soldado Thiago Regazzo faz parte da equipe de policiais deste projeto, fazendo com que esses garotos possam olhar para o futuro de uma forma mais esperançosa e promissora.

As inscrições dos alunos são realizadas sempre no início de cada ano, na sede do 13º Batalhão, Rua Sebastião Malucelli, nº 54, e dependem da disponibilidade de vagas ofertadas.

Fotos: Soldado Fernando Tibúrcio