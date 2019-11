Com o “Doar é Amar”, Lyx Engenharia auxilia a Associação Erceana Campolarguense; instituição sobrevive de doações e atende 180 pessoas, de crianças a adultos

A Lyx Engenharia, por meio do projeto Doar é Amar, esteve nesta terça-feira (12) na Associação Erceana Campolarguense para entregar cestas básicas de alimentos e produtos de higiene. A entidade atende a aproximadamente 180 pessoas com necessidades educativas especiais. “Temos alunos aqui de meses de idade até os 64 anos”, explica Monica Ferreira de Souza Rivabem, diretora da instituição.

Sempre há vagas para alunos que venham por encaminhamento do SUS, em qualquer tempo do ano. “Temos convênio tanto com o estado quanto com o município, para contratação de profissionais ou na cessão de especialistas, mas precisamos de ajuda da comunidade para a manutenção do prédio e, também, alimentação para os alunos”, ressalta a diretora.

“Esse é um trabalho muito árduo, que fazemos com muito amor”, enfatiza Nelli Fereira Bubniak, secretária, que atua na instituição há 29 anos. “Recebemos todas as formas de doação e todas são muito bem-vindas. No caso de roupas, fazemos bazar ou repassamos para os alunos, alimentos são utilizados nas refeições. Isso, inclusive, acaba sendo a principal refeição do dia para boa parte das pessoas que atendemos”, conta.

Ainda nesta semana, o projeto irá fazer uma visita na Casa do Caminho, instituição de Almirante Tamandaré, que atende crianças de 3 a 11 anos.

Quem tiver interesse em ajudar a Associação Erceana Campolarguense, pode realizar doações por meio da Caixa Econômica Federal, agencia 0385 cc 1020-0, ou indo pessoalmente na instituição localizada na Rua Rui Barbosa, 848 – Campo Largo.