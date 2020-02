Projeto “Amigos da Polícia” em Matinhos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levou o projeto “Amigos da Polícia” para alunos especiais de Matinhos, no Litoral do Estado, na terça (13). Os cerca de 100 estudantes da Escola de Educação Especial Bem Me Quer tiveram a possibilidade de conhecer e interagir com os policiais civis. Foi um momento de muita troca de experiência e de superação para os alunos.

Durante a visita, os cinco policiais convocados para o projeto explicaram o funcionamento da instituição para os alunos, que têm entre um e 60 anos e são portadores de comprometimentos intelectuais e múltiplos.

Além disso, os policiais explanaram sobre as boas práticas dos cidadãos na sociedade e apresentaram uma viatura caracterizada. Foram distribuídos adesivos, pulseiras, material para colorir e ao final todos se tornaram “Amigos da Polícia Civil”. Um dos momentos mais esperados foi a foto dos alunos com os policiais.

Por sua vez os policiais também conheceram a rotina dos estudantes, professores e dos profissionais de saúde que trabalham na escola. A investigadora Denise Araújo afirma que “as pessoas especiais são a parcela da população mais vulnerável e indefesa e a que mais precisa de ajuda”.

A assistente social da escola, Ivonise Marques, disse que todos gostaram da visita e destacou o quanto esse tipo de projeto é importante para o convívio social. “Nossos alunos ficam muito felizes quando recebem visitas. Essa parceria com a Polícia Civil é importante para desmistificar esse medo que eles têm de policiais. Eles passam a interagir muito bem quando começam a perder o medo e a ter confiança”, declarou.