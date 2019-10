FERNANDO PEDROSO

FOLHAPRESS – O Renault Kwid está prestes a ganhar um novo visual projetado por brasileiros, mas na Índia. Segundo a empresa, o centro de design local ganhou um concurso interno e foi escolhido para fazer o redesenho do compacto.

O visual ficou bastante agressivo, embora pouco original. Os filetes de LEDs acima dos faróis principais já são usados em carros da Citroën, como o C4 Cactus, e na Fiat Toro. Na traseira, as lanternas ganham um redesenho interno com lâmpadas de LED.

Por dentro, o Kwid indiano recebe painel digital, câmbio automatizado com seletor rotatório, tela multimídia de oito polegadas e novos revestimentos nos bancos e nas forrações das portas. Os motores seguem os mesmos 0.8 e 1.0, ambos de três cilindros

No Brasil, essas mudanças devem demorar a acontecer. O carro foi lançado há pouco mais de dois anos, período curto para uma reestilização. O redesenho por aqui deve chegar somente em 2021.