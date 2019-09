A Rua São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba, tem mais um imóvel de interesse de preservação revitalizado pelo programa Rosto da Cidade. Outros dois seguem em execução no mesmo logradouro.

O prefeito Rafael Greca e a secretária do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias, vistoriaram os trabalhos na tarde da ultima sexta-feira (13/9). “Pichar aqui, não”, brincou o prefeito, ao lembrar a importância histórica da rua.

“Aqui estão as igrejas da Ordem e do Rosário e também a coluna votiva de Nossa Senhora da Luz e as pedras de mais de 200 anos guardam o arruamento português do início da cidade”, contou Greca.

A visita foi acompanhada pelo administrador da Regional Matriz, Dirceu de Mattos; e pelo superintendente de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Reinaldo Pilotto, além da equipe da Secretaria.

Os serviços

Foi iniciada nesta sexta-feira a limpeza do número 131, onde funciona uma relojoaria. Para o relojoeiro Celso Antônio da Luz, a situação da rua já melhorou bastante. “Era lamentável a situação por aqui, esse trabalho está sendo muito bem recebido”, disse.

O comércio funciona há 47 anos no local, construído em 1939. Em frente ao imóvel fica o prédio de número 128, que abriga um restaurante oriental tradicional e que já teve pintura e resina aplicadas.

A pintura segue no prédio da esquina das ruas São Francisco e Riachuelo, número 102, com o auxílio de rapel.

Aprovação

Ainda aguardando a pintura do imóvel, o proprietário de um restaurante italiano, Valter Lengler, também elogiou o Rosto da Cidade. “A calçada está muito melhor”, disse, respondendo à pergunta feita pelo prefeito.

Rosto

Com seis etapas, o Rosto da Cidade é desenvolvido em conjunto pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), a Fundação Cultural de Curitiba e as secretarias municipais do Meio Ambiente e de Obras Públicas.

São 47 imóveis concluídos, no total, sendo 20 imóveis públicos; e outros oito em execução. Proprietários de 55 prédios de interesse de preservação já estão com suas solicitações de adesão aprovadas para atendimento.

A Capela Santa Maria, no Centro, e o Memorial Árabe, que fica na Praça Gibran Khalil Gibran, no Centro Cívico, são os dois prédios públicos que recebem intervenções no momento.

Além da recuperação e aplicação de resina antipichação, o programa prevê melhorias na iluminação e acessibilidade.