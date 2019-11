Em 2019, o Leite das Crianças completa 15 anos de atividade em Curitiba, que foi a última cidade a integrar o programa do Governo do Estado. Nesse período, aproximadamente 75,8 mil famílias foram atendidas em diversos bairros da capital. O número de instituições de ensino participantes triplicou em relação a 2004, passando de 27 para 84, e oito novos pontos de distribuição em entidades parceiras foram incorporados.

Hoje na capital são atendidas 5,2 mil mães que recebem mensalmente, em média, 170 mil litros de leite para seus filhos. O bairro com maior número de atendidos é o Pinheirinho, onde 1,1 mil mães recebem um volume mensal de 37 mil litros de leite, seguido do CIC (950 mães) com volume mensal de 30,9 mil litros de leite e Cajuru (883 mães) com 28,7 mil litros de leite.

O Leite das Crianças foi criado em 2003 e está presente nos 399 municípios paranaenses com atendimento a 120 mil crianças de seis a 36 meses. A continuidade do programa comprova sua importância para a saúde dos beneficiados e a pecuária leiteira do Paraná, segundo o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento Norberto Ortigara. “O Leite das Crianças tornou-se uma política preventiva que gera economia para o Estado e hoje é fundamental para garantir renda aos produtores de leite”, diz.

A oferta regular do leite pasteurizado enriquecido com vitaminas e sais minerais às crianças em insegurança alimentar garante nutrientes essenciais ao desenvolvimento e crescimento, ajuda a manter o peso e altura ideais para a idade, melhora a imunidade, previne a desnutrição e a anemia, explica a chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan), Márcia Stolarski. “O tratamento para curar uma criança com desnutrição tem custo muito mais alto do que os gastos do Programa”, explica.

Dados do Ministério da Saúde mostram que o custo médio para recuperação infantil é de R$ 1.477,73/dia com internamento médio de 6,4 dias. Já o custo do Programa é de, em média, R$850 por criança ao ano.

BENEFÍCIOS – A longevidade do programa faz com que ele esteja presente na história de diferentes gerações. Foi o que aconteceu na família da dona de casa curitibana Mara Aparecida Stankoski Vera, que teve uma das filhas beneficiadas e hoje pega leite para os netos no Colégio Estadual Natalia Reginato, no bairro Cajuru, três vezes por semana.

A filha mais nova, Letícia, consumiu o leite até os três anos. “Minha filha caçula, hoje com 13 anos, nasceu prematura e precisava de uma alimentação reforçada. Eu a levava ao médico a cada 15 dias e ele viu que ela estava evoluindo bem”, conta. A outra filha, Amanda, de 29 anos, agora integra também o Programa com os filhos, de dois e três anos. “Com dois filhos pequenos, comprar leite todos os dias fica difícil, e minha filha está desempregada. A ajuda do governo foi boa para mim, minhas filhas e agora para os meus netos”, conta Mara.