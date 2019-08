Foi inaugurado nesta segunda-feira (26) o trabalho de revitalização da horta comunitária no bairro Tatuquara, em Curitiba. O projeto foi executado por meio do programa Hortas Comunitárias, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. A iniciativa é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Curitiba.

No total, o Governo repassou R$ 300 mil para sete das 28 hortas comunitárias, recursos utilizados para a aquisição de ferramentas e insumos. O espaço revitalizado no Tatuquara tem 7 mil metros quadrados e servirá para o cultivo de hortaliças em 250 canteiros, beneficiando diretamente 25 famílias. Técnicos da prefeitura de Curitiba realizam visitas quinzenais às hortas para dar assistência técnica à comunidade envolvida.

De acordo com a técnica do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan) da Secretaria, Flávia Edimara da Silva, o Hortas Comunitárias tem o objetivo de contribuir para a erradicação da extrema pobreza e fome, estimular a sustentabilidade ambiental, além de ampliar a oferta de alimentos saudáveis, atendendo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao fortalecimento do Direito Humano à Alimentação Adequada. “Isso melhora a qualidade de vida e segurança alimentar da população, além de colaborar com a renda dessas famílias”, explica.

QUARTA UNIDADE – A Horta Santa Cecília II está localizada na rua Hamilcar Pizzatto, número 138, em um terreno cedido pela Eletrosul – Centrais Elétricas S.A. É a quarta horta a ser inaugurada em Curitiba com apoio do Governo do Estado. Já estão em funcionamento unidades nos bairros Fazendinha, Pinheirinho e Boqueirão.

“A comunidade cultiva e colhe os produtos, levando para casa uma parte ou até distribuindo o excedente. Por isso, consideramos que o Programa tem um número ainda maior de beneficiados de forma indireta”, diz o chefe do Núcleo Regional de Curitiba João Carlos Rocha Almeida.

O prefeito Rafael Greca destacou a iniciativa como a harmonia entre três parceiros: o município, o governo estadual e a Eletrosul, administradora federal do Linhão Elétrico. “Isso é uso inteligente do espaço da cidade”, disse.

Também participaram do evento o vice-prefeito Eduardo Pimentel e o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Damaso Gusi, além de lideranças comunitárias.